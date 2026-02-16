В этнографическом комплексе в Строчицах реконструировали старинные народные игры предков

Морозы и снег нынешней зимы удачно используют в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта. Этнографический комплекс в Строчицах реконструировал старинные народные игры наших предков: "Гусики", "Петушки", "Бои мешками", "Катание на прялке" и другие. Все развлечения адаптировали для современного посетителя. Зимние игры рассчитаны на смекалку, ловкость, силу и дружескую молодежную толоку.

Одно из самых оригинальных и незабываемых активностей в этномузее зимой - катание на санях, запряженных лошадью. 150 гектаров Строчицкого скансена можно преодолеть только на таком транспорте, к слову, основном для наших предков. На санях катались, на них перевозили деревья во время лесозаготовки, сани были неотъемлемым атрибутом зимней белорусской свадьбы.