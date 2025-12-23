3.68 BYN
В историко-культурном комплексе "Лошицкий" каждую субботу стартует цикл праздничных постановок
Каждую субботу в 18:00 стартует цикл праздничных постановок в обновленном историко-культурном комплексе "Лошицкий". Это новая локация для совместных торжеств в Ленинском районе столицы.
С сентября гостеприимный комплекс, который включает три здания, открыт для торжеств. Центральное место занимает Дворец бракосочетаний. Часовню и мельницу ожидает реконструкция.
"Будет смонтирован механизм мельницы с помолом, печкой, будет демонстрация хлебопечения. Планируется сделать до 100 посадочных мест на втором уровне", - рассказала директор комплекса "Гостиный" Наталия Ермак.
Реконструкция затронет и часовню-усыпальницу Прушинских, построенную в XVIII веке. Основа для разработки проекта - комплексные научные исследования, в том числе архивные, также библиографические материалы.