Оберег с особой энергетикой, который символизирует витебскую женщину. В Доме Белорусского союза женщин в Минске открылась выставка кукол "Женская сущность".

Все работы - авторство мастериц Витебской областной организации БСЖ. Обереги - отражение многогранности женской натуры, ее силы, мудрости, а также нежности и преданности традициям. Каждая кукла несет в себе уникальный образ, отражая местные культурные особенности и индивидуальное видение.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

"Основная цель - чтобы наш Дом женщин стал центром притяжения для всех женщин, со всей республики. И мы здесь проводим не только культурные мероприятия, не только юридические консультации, поэтому это такой центр и культурный, и социальный, и политический, и информационный. Я рада, что в Витебской области родилась такая красивая идея, все-таки это же важно как мы сами, женщины, видим настоящую белорусскую женщину".

Марина Новицкая, председатель Витебской областной организации Белорусского союза женщин:

"Эта идея родилась, когда мы проводили областной форум в Липецком районе. Нам мастер из этого района рассказывал о том, как родилась эта идея, что куклы означают, окунул нас в историческое прошлое страны. Во время этой экскурсии у меня родилась идея, возникло предложение создать образ куклы, которая будет символизировать нашу женскую организацию. Настолько наши женщины активно включились в данный конкурс, что 37 кукол были представлены на соискание премии лучшей".