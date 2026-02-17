В Минске показали документальный спектакль о трагедии Великой Отечественной

В Национальном центре художественного творчества детей и молодежи представили патриотический проект - документальный спектакль "Календарь памяти: страницы судьбы". Это не просто театральная постановка, а глубокое исследование подвига белорусского народа, рассказанное языком искусства.

На одной сцене - юные таланты из всех регионов Беларуси. Творческие коллективы, студенты, школьники и победители республиканских конкурсов объединились, чтобы оживить страницы истории. Документальный спектакль "Календарь памяти: страницы судьбы" - результат кропотливой архивной работы.

Уникальность постановки в ее абсолютной достоверности. В основу сценария легли невымышленные сюжеты - подлинные дневники, фронтовые письма и музейные экспонаты. Здесь нет места художественной фантазии - только реальные судьбы людей, чьи голоса спустя десятилетия вновь звучат пронзительно и честно.

Для молодых артистов это больше, чем роль. В документальном театре они пропускают боль и мужество предков сквозь себя, сохраняя ту самую живую нить памяти, которую невозможно исказить.