В Минске прошел большой концерт в честь дня рождения Владимира Высоцкого

"Творчество Владимира Семеновича Высоцкого по-своему уникально, правдиво. Почему его любят? Потому что он настоящий, творчество настоящее. Поэтому когда артист со сцены читает такие стихи, когда звучит песня с таким нервом внутри, плюс еще добавляется оркестр, который раскрашивает песни Высоцкого (я уже не первый раз провожу такие концерты), зрители всегда в восхищении".

"Владимир Семенович, если бы был жив, не приветствовал бы, потому что он не любил, когда поют в его манере. Он говорил: не люблю, когда мне подражают. Но в данный момент, чтобы что-то осталось от Высоцкого, нужно петь именно в его манере, чтобы быть аутентичным. Что такое аутентичность? Похожесть, подобие, соответствие исполнению Владимира Семеновича Высоцкого. Так что я думаю, что он бы в этот раз на нас не обиделся", - отметил артист театра и кино Артур Федорович.