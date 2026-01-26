3.74 BYN
В Минске прошел большой концерт в честь дня рождения Владимира Высоцкого
В день рождения легендарного поэта, актера, автора - исполнителя песен Владимира Высоцкого Симфонический оркестр Белтелерадиокомпании дал праздничный концерт.
Начали с увертюры, специально написанной для программы. Всего для концерта было создано 17 аранжировок. Легендарные песни прозвучали в живом исполнении Артура Федоровича. Вокалист дал звучание и произведениям, которые сам Владимир Высоцкий никогда не исполнял публично.
Виктор Бабарикин, дирижер Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании, заслуженный артист Беларуси:
"Творчество Владимира Семеновича Высоцкого по-своему уникально, правдиво. Почему его любят? Потому что он настоящий, творчество настоящее. Поэтому когда артист со сцены читает такие стихи, когда звучит песня с таким нервом внутри, плюс еще добавляется оркестр, который раскрашивает песни Высоцкого (я уже не первый раз провожу такие концерты), зрители всегда в восхищении".
"Владимир Семенович, если бы был жив, не приветствовал бы, потому что он не любил, когда поют в его манере. Он говорил: не люблю, когда мне подражают. Но в данный момент, чтобы что-то осталось от Высоцкого, нужно петь именно в его манере, чтобы быть аутентичным. Что такое аутентичность? Похожесть, подобие, соответствие исполнению Владимира Семеновича Высоцкого. Так что я думаю, что он бы в этот раз на нас не обиделся", - отметил артист театра и кино Артур Федорович.
Специально для концертной программы многие произведения Высоцкого достали из фондов и архивов.