В Минске прошел театрализованный концерт ко Дню белорусского кино
Белорусское кино готовится отметить свой профессиональный праздник, который состоится 17 декабря.
Но празднования уже начались. В атмосфере творческого диалога и признания лучшим мастерам экрана во Дворце Республики накануне прошел театрализованный концерт: "Любить кино по-белорусски" - программа, в которой история кинематографа превратилась в живое художественное действие. На сцене - артисты белорусской эстрады и легенды отечественного кинематографа. Зрителям представили концертные номера, посвященные разным эпохам и жанрам киноискусства, а в рамках церемонии наградили лучших кинематографистов страны - лауреатов отраслевых премий.
Фойе малого зала превратили в съемочную площадку: декорации, штативы, свет, хлопушки - все, что создает магию кино. Торжество собрало несколько поколений создателей белорусского кино - режиссеров, актеров, сценаристов, операторов. Их работы формируют современную кинематографическую школу и сохраняют культурный код страны.