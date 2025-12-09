В Минске прошел театрализованный концерт ко Дню белорусского кино

Но празднования уже начались. В атмосфере творческого диалога и признания лучшим мастерам экрана во Дворце Республики накануне прошел театрализованный концерт: "Любить кино по-белорусски" - программа, в которой история кинематографа превратилась в живое художественное действие. На сцене - артисты белорусской эстрады и легенды отечественного кинематографа. Зрителям представили концертные номера, посвященные разным эпохам и жанрам киноискусства, а в рамках церемонии наградили лучших кинематографистов страны - лауреатов отраслевых премий.