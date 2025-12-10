3.77 BYN
В Минске стартовала Евразийская кинопремия "Бриллиантовая бабочка"
Эстафету Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" принимает Минск. После московской церемонии картины-участники впервые представлены широкой аудитории в странах ЕАЭС. Чтобы обсудить совместные проекты, прокаты и новые возможности для авторского кино, продюсеры и режиссеры разных стран встретились за круглым столом "Киномосты дружбы".
Андрей Зайцев, режиссер фильма "Двое в одной жизни, не считая собаки" (Россия): "Все хотят быть самими собой, но при этом с уважением относиться к культуре других стран, делиться своей культурой и узнавать, чем живет эта страна. Это самое важное, потому что я не хочу быть похожим на кого-то. Я такой, какой я есть".
Евгений Арендаревич, председатель правления Белорусского союза кинематографистов: "Достаточно большие картины снимаются здесь, на белорусской земле, а потом выходят в прокаты. И как в России, и как в мире, где это возможно. Огромная наша кинопремия "Бриллиантовая бабочка". Почему наша? Потому что мы же все кинематографисты. А сейчас идет современный этап исторического развития. И мы все объединяем свои усилия, чтобы действительно делать хорошее, правильное, качественное кино".
В Минске в кинотеатре "Москва" до 11 декабря проходят открытые кинопоказы фильмов. Зрителям представят 5 фильмов из России, Беларуси, Сербии, Узбекистана и Туркменистана. После каждого показа - встречи с создателями, обсуждения и ответы на вопросы зрителей.