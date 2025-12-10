В Минске стартовала Евразийская кинопремия "Бриллиантовая бабочка"

Эстафету Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" принимает Минск. После московской церемонии картины-участники впервые представлены широкой аудитории в странах ЕАЭС. Чтобы обсудить совместные проекты, прокаты и новые возможности для авторского кино, продюсеры и режиссеры разных стран встретились за круглым столом "Киномосты дружбы".

Андрей Зайцев, режиссер фильма "Двое в одной жизни, не считая собаки" (Россия) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/44eca3a3-be57-43a7-860b-2cfef102442d/conversions/a37d4484-c991-458e-8f02-4c7cf67e2755-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/44eca3a3-be57-43a7-860b-2cfef102442d/conversions/a37d4484-c991-458e-8f02-4c7cf67e2755-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/44eca3a3-be57-43a7-860b-2cfef102442d/conversions/a37d4484-c991-458e-8f02-4c7cf67e2755-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/44eca3a3-be57-43a7-860b-2cfef102442d/conversions/a37d4484-c991-458e-8f02-4c7cf67e2755-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Зайцев, режиссер фильма "Двое в одной жизни, не считая собаки" (Россия): "Все хотят быть самими собой, но при этом с уважением относиться к культуре других стран, делиться своей культурой и узнавать, чем живет эта страна. Это самое важное, потому что я не хочу быть похожим на кого-то. Я такой, какой я есть".

Евгений Арендаревич, председатель правления Белорусского союза кинематографистов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1f99edb8-26e2-4566-a436-e9c7e9a3e962/conversions/f6f5a502-cd02-45bf-a7af-0f1399b78e65-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1f99edb8-26e2-4566-a436-e9c7e9a3e962/conversions/f6f5a502-cd02-45bf-a7af-0f1399b78e65-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1f99edb8-26e2-4566-a436-e9c7e9a3e962/conversions/f6f5a502-cd02-45bf-a7af-0f1399b78e65-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1f99edb8-26e2-4566-a436-e9c7e9a3e962/conversions/f6f5a502-cd02-45bf-a7af-0f1399b78e65-xl-___webp_1920.webp 1920w

Евгений Арендаревич, председатель правления Белорусского союза кинематографистов: "Достаточно большие картины снимаются здесь, на белорусской земле, а потом выходят в прокаты. И как в России, и как в мире, где это возможно. Огромная наша кинопремия "Бриллиантовая бабочка". Почему наша? Потому что мы же все кинематографисты. А сейчас идет современный этап исторического развития. И мы все объединяем свои усилия, чтобы действительно делать хорошее, правильное, качественное кино".