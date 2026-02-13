В Минске в Доме Москвы продолжается конкурс театральных постановок российской драматургии

В Доме Москвы в Минске проходит первый фестиваль-конкурс театральных постановок российской драматургии. Молодые артисты - это старшеклассники и участники театральных студий и кружков школ и гимназий Минска, а также учреждений дополнительного образования.

Стартовали с пьесы "Непобедимые" по роману Александра Фадеева "Молодая гвардия". Исполнители - театральная студия "Алые паруса" Минской гимназии № 12.

Фестивальные спектакли будут проходить на сцене Дома Москвы еженедельно. Совместный проект приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей России.

"Очень серьезное мероприятие для нас. С учетом того, что мы выступаем, по сути, только в школе чаще всего, а тут Дом Москвы - это довольно серьезно. Да, большая сцена, много людей, знакомые и не только. Для нас это какой-то новый опыт, интересно очень, это новый уровень", - отметил учащийся гимназии № 12 г. Минска Максим Смирнов.

"В детстве я всегда об этом думала, и когда мы были еще маленькие в гимназии, уже действовал наш кружок "Алые паруса", и очень хотелось попасть на сцену, поучаствовать во всем. И вот в пятом классе нам посчастливилось попасть к Наталье Валентиновне, она взяла нас в свой театр, и мы очень рады", - поделилась учащаяся гимназии № 12 г. Минска Виктория Муравьева.

"12-я гимназия в гостях у Дома Москвы. Открывается фестиваль-конкурс театрального искусства коллективов театральных учебных заведений города Минска. Когда мы увидели положение об этом конкурсе, мы, конечно же, откликнулись. Наш театр-студия называется "Алые паруса", он существует уже шесть лет, и за шесть лет ребята показали несколько спектаклей. Мы приехали в Дом Москвы со спектаклем "Непокоренные" по роману Фадеева "Молодая гвардия", - рассказала директор гимназии № 12 г. Минска Екатерина Петруша.

Дарья Панова, член жюри, директор и режиссер театра "Театриум":

"Этот конкурс имеет огромное значение, потому что позволяет ребятам, во-первых, сделать первый шаг к исполнению своей мечты, и во-вторых, приоткрыть душу, рассказать о чем-то наболевшем, может быть, поделиться своими опытом, впечатлениями и так далее. Поэтому желаю огромной удачи и надеюсь, что конкурс будет дальше развиваться и привлекать больше и больше новых участников".

