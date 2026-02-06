3.74 BYN
В Минском областном краеведческом музее открылась выставка "Утро начинается с чашки вдохновения"
В Минском областном краеведческом музее презентовали выставку чашек. Предметы доставлены из музейных фондов.
В экспозиции под названием "Утро начинается с чашки вдохновения" представлены чашки, чайники, блюдца, фляги, стаканы и подстаканники разных эпох, производителей и материалов.
Яна Казакевич, научный сотрудник Минского областного краеведческого музея:
"У нас здесь представлены и деревянные кружки производства Молодечненской фабрики художественных изделий, также глиняные кружки, кубки, которые делали мастодонты керамического производства - белхудожкерамика и Венецкая керамика. Также у нас есть и сувенирная продукция нашего музея, представленная с дизайном молодечненской художницы с изображением интересных экспонатов нашего музея и также с интересными достопримечательностями нашего города".
В фондах Минского областного краеведческого музея насчитывается 52 тыс. предметов. Периодически сотрудники достают раритеты из хранилища и формируют тематические экспозиции.
Выставка "Утро начинается с чашки вдохновения" будет работать в музее до 1 марта 2026 года.