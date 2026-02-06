В Минском областном краеведческом музее открылась выставка "Утро начинается с чашки вдохновения"

"У нас здесь представлены и деревянные кружки производства Молодечненской фабрики художественных изделий, также глиняные кружки, кубки, которые делали мастодонты керамического производства - белхудожкерамика и Венецкая керамика. Также у нас есть и сувенирная продукция нашего музея, представленная с дизайном молодечненской художницы с изображением интересных экспонатов нашего музея и также с интересными достопримечательностями нашего города".