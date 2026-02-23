3.73 BYN
В Минском областном музее презентовали выставку к 90-летию Геннадия Кохановского
В Минском областном краеведческом музее презентовали выставку "Откройся, тайна времени!", посвященную известному молодечненскому краеведу, первому директору музейного учреждения Геннадию Александровичу Кохановскому.
Благодаря этому ученому фонды музея в свое время обогатились ценными экспонатами: например, благодаря его усилиям в Молодечно имеются два оригинальных слуцких пояса. Здесь же - редкие документы, касающиеся истории Молодечно, раритетные книги и археологические экспонаты, а также большое собрание этнографических предметов.
Ольга Шилько, научный секретарь Минского областного краеведческого музея:
"Предметы из разных коллекций, во-первых, это коллекция археологии. Так, он со студенческих лет принимал участие в археологических раскопках, и материалы, которые добывались, частично попали в наш музей. Например, с раскопок Молодечненского замка, это фрагменты кафеля. Он часто ездил в Вильнюс, приобретал в магазинах такие интересные и редкие книги, которые также попали в наши фонды. Это литературные издания 20-30-х годов с автографами авторов, поэтому они очень интересны для нас".
Геннадий Кохановский - уроженец Молодечно, человек, любящий свой край, его историю и культуру, научный сотрудник Института искусствоведения, этнографии и фольклора Национальной академии наук, кандидат исторических наук.
Выставка "Откройся, тайна времени!" посвящена 90-летию ученого.