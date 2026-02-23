В Минском областном музее презентовали выставку к 90-летию Геннадия Кохановского

Благодаря этому ученому фонды музея в свое время обогатились ценными экспонатами: например, благодаря его усилиям в Молодечно имеются два оригинальных слуцких пояса. Здесь же - редкие документы, касающиеся истории Молодечно, раритетные книги и археологические экспонаты, а также большое собрание этнографических предметов.

"Предметы из разных коллекций, во-первых, это коллекция археологии. Так, он со студенческих лет принимал участие в археологических раскопках, и материалы, которые добывались, частично попали в наш музей. Например, с раскопок Молодечненского замка, это фрагменты кафеля. Он часто ездил в Вильнюс, приобретал в магазинах такие интересные и редкие книги, которые также попали в наши фонды. Это литературные издания 20-30-х годов с автографами авторов, поэтому они очень интересны для нас".