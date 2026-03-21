В Могилеве стартовал международный театральный форум "M.@rt.контакт"

Могилев на несколько дней стал главной театральной площадкой - стартовал международный форум "M.@rt.контакт". Среди участников - коллективы Беларуси, России, Казахстана.

Всего в афише 17 спектаклей. Открыл программу "Евгений Онегин" - постановка Орловского государственного академического театра имени И. С. Тургенева. Среди заявленных работ на форуме - "Шинель" Николая Гоголя (Белорусский государственный молодежный театр), "Дон Кихот" (Могилевский театр кукол). Увидят зрители "Чайку" и "Пиковую даму".

Ирина Безукладова

Ирина Безукладова, замдиректора Автономной некоммерческой организации содействия концертной деятельности "Русские сезоны":

"Каждый раз визит в Беларусь - это встреча с друзьями и единомышленниками. На этой площадке собираются люди из разных стран для того, чтобы увидеть друг друга, обменяться опытом. Само название "M.@rt.контакт" соединяет два очень важных смысла: март как символ весны, а контакт - это наша коммуникация".

Валентина Еренькова

Валентина Еренькова, председатель экспертной комиссии, режиссер-постановщик Национального академического драматического театра им. М. Горького:

"Я считаю правильным то, что сейчас обратили внимание на классику и то, что есть спектакль на военную тематику. Это наш долг перед ветеранами, перед теми, кто сегодня тоже стоит на страже".