3.68 BYN
2.95 BYN
3.45 BYN
В музее "Несвиж" открылась выставка для людей с проблемами зрения
Автор:Наталья Бордиловская
Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж" продолжает расширять безбарьерное окружение. Благодаря специальным проектам посетители могут знакомиться с экспозициями.
Накануне Рождества и Нового года открылась выставка для людей с проблемами зрения. Экспозиция "Несвиж на кончиках пальцев: Архитектурное наследие Минской области" - серия работ от победителей конкурса тактильных картин (см. видео).