В музее "Несвиж" открылась выставка для людей с проблемами зрения

Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж" продолжает расширять безбарьерное окружение. Благодаря специальным проектам посетители могут знакомиться с экспозициями.

Накануне Рождества и Нового года открылась выставка для людей с проблемами зрения. Экспозиция "Несвиж на кончиках пальцев: Архитектурное наследие Минской области" - серия работ от победителей конкурса тактильных картин (см. видео).