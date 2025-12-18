В Национальном художественном музее можно увидеть сокровища Оманского двора

К просмотру – парадные кинжалы ханджары, ювелирные украшения, элементы традиционного костюма и предметы церемониального быта. В оманской культуре эти вещи служили не только показателем статуса, но и воспринимались как форма защиты и художественного самовыражения мастеров.

"Безусловно, это выставка, которая нам помогает расширить свои горизонты и больше проникнуться искусством Востока и традициями Омана, которая имеет глубочайшие корни. Конечно же, с помощью таких выставок мы налаживаем мосты между культурами и цивилизациями, чтобы действительно понять все богатство и многообразие мировой культуры. Восточная культура, восточное искусство всегда были интересны славянам, тем более в белорусских традициях очень много элементов, пришедших с Востока, которые нашли здесь свою интерпретацию", - рассказал Дмитрий Шляхтин, первый замминистра культуры Беларуси.