В Национальном художественном музее можно увидеть сокровища Оманского двора
В Национальном художественном музее Беларуси открылась выставка, которая знакомит зрителей с одним из самых узнаваемых символов культуры Султаната Оман - искусством работы с серебром.
Международный проект объединил более полусотни экспонатов из коллекции Национального музея Омана.
К просмотру – парадные кинжалы ханджары, ювелирные украшения, элементы традиционного костюма и предметы церемониального быта. В оманской культуре эти вещи служили не только показателем статуса, но и воспринимались как форма защиты и художественного самовыражения мастеров.
"Безусловно, это выставка, которая нам помогает расширить свои горизонты и больше проникнуться искусством Востока и традициями Омана, которая имеет глубочайшие корни. Конечно же, с помощью таких выставок мы налаживаем мосты между культурами и цивилизациями, чтобы действительно понять все богатство и многообразие мировой культуры. Восточная культура, восточное искусство всегда были интересны славянам, тем более в белорусских традициях очень много элементов, пришедших с Востока, которые нашли здесь свою интерпретацию", - рассказал Дмитрий Шляхтин, первый замминистра культуры Беларуси.
Джамаль Хасан аль-Мусави, генеральный секретарь национального музея Омана:
"Выставка была впервые показана в стенах Кремля в прошлом году, и сегодня мы имеем честь показать доработанный формат этой выставки в стенах прекрасного музея в Минске".
В отдельном разделе экспозиции представлены мемориальные вещи Оманской принцессы из Занзибара - первой арабской женщины, написавшей автобиографию.
Проект стал продолжением сотрудничества музеев Беларуси и Омана и культурного диалога между странами.