В Национальном художественном музее представили платки по мотивам работ Файбиша-Шраги Царфина

В Национальном художественном музее Беларуси состоялась перфоманс-презентация к Международному женскому дню. На шелковую ткань перенесли картины земляка. Основой для создания женских платков послужили эскизы Файбиша-Шраги Царфина - самого белорусского из всех французских художников, уроженца местечка Смиловичи. Он был ведущим текстильным творцом своего времени.

"Мне посчастливилось прикоснуться к этой удивительной истории. Наследники дали разрешение на использование десяти эскизов, и мы сотворили впервые уникальный такой проект, где на натуральном итальянском шелке мы печатаем красивейшие платки. Открою, наверное, занавесу тайны: три слуцких пояса, которые находятся здесь в музее, мы их перерабатываем с точки зрения дизайна изображения и также сделаем носибельные красивые аксессуары, которые, я надеюсь, будут также путешествовать по всему миру", - отметил дизайнер Егор Кириченко.

Диана Шантор, завотделом Национального художественного музея Беларуси:

"Работа Царфина находится в коллекции Национального художественного музея. Буквально на один день мы достали из наших запасников два произведения оригинальных нашего соотечественника, уроженца местечка Смиловича Царфина, который создал множество прекрасных произведений, и некоторые из них есть в нашей коллекции, к счастью. Поэтому мы совместили и выставку оригинальных произведений, и текстильные произведения: платки из шелка по мотивам этого художника".