В Национальной библиотеке открылся новый детский читальный зал
Новый читальный зал открылся в Национальной библиотеке Беларуси. Место, где чтение соединяют с игрой, творчеством и живым общением. Здесь будут проходить встречи с писателями, литературные викторины, мастер-классы и образовательные программы для детей.
Оформление - словно "книга-путешествие" с интерактивными зонами и яркими полками. В полдень гостей встречали юные музыканты и фольклорные коллективы.
Новый зал делает библиотеку еще доступнее для детей - помогает выбрать первую книгу, найти любимый жанр и почувствовать, что чтение может быть настоящим открытием.
Вадим Гигин, гендиректор Национальной библиотеки, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Программу детского чтения мы развиваем достаточно давно. У нас создан информационно-просветительский центр для этого. Что радостно, что дети уже в таком юном возрасте - 7, 8, 9 лет - не только сами знают стихи, но и пишут стихи, хотят стать учеными, хотят стать писателями. У нас родился проект, мы его хотим предложить Союзу писателей".
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин: "Дети, которые были здесь сегодня, по сути, это мои внуки. И мы видим, что как мое поколение, когда я была ребенком, так и это поколение детей читает добрые, хорошие книги. Мы вместе цитировали Агнию Барто, мы вместе цитируем Чуковского, "Алису в стране чудес". Это та классика, которую мы всегда читали, читаем и будем читать".
В фондах Национальной библиотеки Беларуси более 10 млн документов - особое место занимают книги для детей. Новый зал позволит юным читателям открыть для себя литературу на любой вкус.