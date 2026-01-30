Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Национальной библиотеке прошла творческая встреча с поэтом Анатолием Аврутиным

Национальная библиотека Беларуси продолжает цикл встреч с белорусскими гениями пера.

Накануне творческая встреча прошла с поэтом, переводчиком, единственным в мире двукратным обладателем "Золотого Витязя" Анатолием Аврутиным.

Произведения писателя ценятся как в Беларуси, так и за рубежом. В творческом багаже автора более 20 сборников поэзии и несколько книг-переводов.

В ходе встречи Анатолий Аврутин передал в фонд Национальной библиотеки Беларуси книги, которые выходили в России, Германии и Канаде.

