В Поставах определяют лучших представителей Беларуси для конкурсов "Славянского базара"
Автор:Редакция news.by
В Поставах проходит финальный отбор на конкурсы XXXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". В местном доме культуры собрались таланты со всей страны.
Стартовали мероприятия с детских прослушиваний - 10 юных вокалистов в возрасте от 8 до 14 лет. Далее начнется творческий турнир для исполнителей до 31 года. Они споют по две песни перед профессиональным жюри и зрителями.
Следить за выступлениями конкурсантов смогут и телезрители. Включайте прямо сейчас трансляцию из Постав на телеканале "Беларусь 3", а также в 17:00, чтобы узнать, кто представит страну на популярных конкурсах уже в июле.