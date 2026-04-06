В стиле супрематизма: в Минске проходит персональная выставка памяти художника Александра Слепова

Персональная выставка памяти художника Александра Слепова проходит в минской галерее в Верхнем городе. В экспозиции представлена серия графических работ по мотивам произведений Михаила Булгакова.

На концептуальном уровне "фигуративный супрематизм" - это соединение образного и беспредметного направлений в современном искусстве.

Будучи из России, Александр Слепов получил художественное образование в Витебске, был членом Союза художников СССР. Основным направлением творчества Слепова было декоративно-монументальное искусство.

Погрузиться в яркий мир мастера можно до 12 апреля.

