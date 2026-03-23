"В тишине я услышала свой голос": Алеся Кузнецова рассказала о своем пути от продюсера до писателя
Писатель, режиссер и продюсер, член Союза писателей Беларуси Алеся Кузнецова в "Актуальном интервью" рассказала, как из мира больших концертов и гастролей она пришла в литературу.
"Я начала как журналист, потом жизнь повернулась на 180 градусов, и я стала музыкальным продюсером. Я стояла у истоков создания арт-группы "Беларусы". Было более 3,5 тыс. концертов, сумасшедший ритм жизни, постоянные встречи с различными людьми, с потрясающими судьбами, очень интересными, в разных странах, по всей нашей стране", - вспомнила Алеся Кузнецова.
И вдруг все концерты остановились, в мир пришла пандемия. "И вот в этой тишине я впервые услышала свой голос. Тот голос, которым мне хотелось говорить с женщинами в разных городах. Так я села и написала свой первый роман "Когда трещит лед". Книга моментально стала бестселлером. Это было удивительно, когда мне приходили сотни отзывов, сотни сообщений из разных городов. Женщины писали: "Я узнала себя", - говорит писательница.
Сегодня за плечами Алеси Кузнецовой уже 10 романов. Она пишет о женщинах, но подчеркивает, что без мужчин эти истории были бы невозможны. Именно рядом с мужчинами женщина проявляет свои лучшие качества, ощущает свою силу, может находить в себе вдохновение, свою собственную глубину и вдруг понимать, какой ее собственный голос", - объяснила автор. Действия происходят в разных городах, есть и межнациональные истории, отметила она.
Города могут быть разными, но люди чувствуют одинаково, люди любят одинаково, люди боятся, сомневаются точно так же одинаково во всех городах.
Алеся Кузнецова уверена, что настоящая литература всегда говорит о том, что волнует людей здесь и сейчас. "Я стараюсь писать на темы, которые болят современникам. Ведь что такое литература? Она отражает то, чем живет современный человек. И когда мы открываем классиков, по их работам мы понимаем, что болело людям в то время. Точно так же и с современной литературой. Мы ведь живем в социуме, общаемся с людьми и понимаем, что болит современному человеку, в чем он сомневается, чего опасается, о чем надеется, о чем боится сказать даже самому себе. Бывают такие мечты огромные, что ты боишься даже себе признаться, что ты об этом мечтаешь. Но именно такие мечты двигают мир вперед", - подытожила Алеся Кузнецова.