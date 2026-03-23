"В тишине я услышала свой голос": Алеся Кузнецова рассказала о своем пути от продюсера до писателя

Писатель, режиссер и продюсер, член Союза писателей Беларуси Алеся Кузнецова в "Актуальном интервью" рассказала, как из мира больших концертов и гастролей она пришла в литературу.

"Я начала как журналист, потом жизнь повернулась на 180 градусов, и я стала музыкальным продюсером. Я стояла у истоков создания арт-группы "Беларусы". Было более 3,5 тыс. концертов, сумасшедший ритм жизни, постоянные встречи с различными людьми, с потрясающими судьбами, очень интересными, в разных странах, по всей нашей стране", - вспомнила Алеся Кузнецова.

И вдруг все концерты остановились, в мир пришла пандемия. "И вот в этой тишине я впервые услышала свой голос. Тот голос, которым мне хотелось говорить с женщинами в разных городах. Так я села и написала свой первый роман "Когда трещит лед". Книга моментально стала бестселлером. Это было удивительно, когда мне приходили сотни отзывов, сотни сообщений из разных городов. Женщины писали: "Я узнала себя", - говорит писательница.

Сегодня за плечами Алеси Кузнецовой уже 10 романов. Она пишет о женщинах, но подчеркивает, что без мужчин эти истории были бы невозможны. Именно рядом с мужчинами женщина проявляет свои лучшие качества, ощущает свою силу, может находить в себе вдохновение, свою собственную глубину и вдруг понимать, какой ее собственный голос", - объяснила автор. Действия происходят в разных городах, есть и межнациональные истории, отметила она.

Города могут быть разными, но люди чувствуют одинаково, люди любят одинаково, люди боятся, сомневаются точно так же одинаково во всех городах. Алеся Кузнецова