Внучка Кондрата Крапивы о том, каким писатель был дома: "Создавал чувство защищенности, надежности"

Кондрат Крапива - один из самых узнаваемых и цитируемых белорусских писателей - называл себя "пякучкай-крапівой". Соответствует ли самоироничное прозвище действительности, рассказала его внучка, кандидат искусствоведения Елена Атрахович в "Актуальном интервью".

"Не могу сказать, что он был добродушным, мягким. Наоборот, он был человеком с характером, со стержнем, очень требовательным и иногда непримиримым. Но "пякучкай" я не могу его назвать, так как в домашней обстановке он был доброжелательным. Это был не весельчак и добряк, а довольно строгий человек, строгих правил был человек", - поделилась внучка писателя.

Ему были свойственны педантичность, методичность. Конечно, он дома больше улыбался, его доброжелательная улыбка мне запомнилась. Елена Атрахович