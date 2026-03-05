3.73 BYN
Внучка Кондрата Крапивы о том, каким писатель был дома: "Создавал чувство защищенности, надежности"
Кондрат Крапива - один из самых узнаваемых и цитируемых белорусских писателей - называл себя "пякучкай-крапівой". Соответствует ли самоироничное прозвище действительности, рассказала его внучка, кандидат искусствоведения Елена Атрахович в "Актуальном интервью".
"Не могу сказать, что он был добродушным, мягким. Наоборот, он был человеком с характером, со стержнем, очень требовательным и иногда непримиримым. Но "пякучкай" я не могу его назвать, так как в домашней обстановке он был доброжелательным. Это был не весельчак и добряк, а довольно строгий человек, строгих правил был человек", - поделилась внучка писателя.
Ему были свойственны педантичность, методичность. Конечно, он дома больше улыбался, его доброжелательная улыбка мне запомнилась.
По ее словам, в семейном кругу Кондрат Крапива создавал совершенно особую атмосферу. "Я от него никогда не слышала бранных слов. Это не то, что было запрещено, просто их не существовало в семейном быту, в семейной атмосфере. И он создавал какое-то чувство защищенности, надежности, ощущение, что у тебя за спиной семья, настоящая крепкая семья", - подчеркнула она.