"Время выбрало нас" - как создавалось самое доскональное исследование белорусской суверенной истории

8 января Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил премии "За духовное возрождение". Среди лауреатов и авторский коллектив Белтелерадиокомпании за создание документально-аналитического цикла телефильмов "Время выбрало нас".

В 35 сериях отражена хроника становления современной независимой Беларуси. Эксперты назвали этот цикл видеолетописью страны. Почти 2 года работали и вложили огромный труд десятки авторов, режиссеров, постановщиков команды Белтелерадиокомпании.

19 ноября 2024 года после программы "Панорамы" на первой кнопке тысячи взглядов были прикованы к новому проекту БТ, анонсирующему авторскую аналитику под неожиданным ракурсом.

Первая серия открыла страницу истории 1991 года: в ней рассказывалось о тотальном дефиците, Беловежских соглашениях и о новой реальности для белорусов. Беларусь теперь независимая страна, и это самое ценное, что есть у нас.

Каждому году (от 1991-го по 2024-й) посвятили как минимум серию, а где-то даже и две. Ведь только оглянувшись назад, можно проанализировать, сколько всего было сделано, какой нелегкий путь прошла Беларусь и какие мудрые решения были приняты.

Ольга Макей, заместитель главного директора главной дирекции телеканала "Первый информационный":

"Что касается съемок о 90-х годах, ребятам приходилось ездить в библиотеки, листать подшивки газет. Ведь много событий не найдешь сейчас просто так в интернете. Поэтому наши журналисты проделали кропотливейшую работу в библиотеках, отсмотрели гигабайты видео в наших архивах".

С первых серий проекта в тысячах комментариев люди просили показывать этот цикл в школах на уроках истории. Зритель, чуткий и внимательный, сразу оценил глубину и доступность изложения.

За всеми фактами стоит титанический труд авторов. Например, работа над первыми сериями о 90-х подобна археологическим раскопкам в недавнем прошлом. На самом деле архивы шепчут, нужно уметь слушать и не просто найти кадры, а оживить эпоху, поняв ее нерв, не упустив из виду факты, полностью отражающих всю сложность тех лет.

Евгений Горин, политический обозреватель телеканала "Первый информационный":

"Когда мы искали архивные съемки по первым трем годам независимости, выяснилось, что огромное количество видео просто пропало. Но все равно мы нашли отзывы простых людей, хронику того времени и официальные вещи. Все это в совокупности сошлось, вылилось в целостную картину".

В основе этого масштабного телевизионного проекта - три кита: эксклюзивные интервью, уникальные архивные кадры и максимальное погружение в то время. Ведущий цикла программ Иван Эйсмонт стал не просто рассказчиком, а проводником времени для миллионов зрителей, иногда даже нарушая законы гравитации.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:

"Я специально себе сохранил на память сценарий проекта. Уже столько времени прошло, а он все время лежит на полке. Хочу сказать, что для того, чтобы его прочитать, я потратил 26 часов. Это огромная работа. Мне кажется, можно издавать книгу".

Как трудные времена рождают сильных личностей? Почему "отвести страну от пропасти" - это не просто фигура речи? И как страна, пережившая лихолетье, обретала новое дыхание вместе с Александром Лукашенко? Ответы были в артефактах каждого года независимости. Чтобы их собрать воедино, потребовалась работа целого "конструкторского бюро" телевизионного искусства.

"Проект был разбит на 4 блока. Под каждый подготовили студию. Работали круглосуточно: наносили метки, приклеивали приспособления, чтобы притречить камеру к объекту. Много было новинок, в том числе и для нас. Мы никогда с этим не сталкивались. Было очень интересно попробовать, как это на вкус", - поделился главный режиссер главной дирекции телеканала "Первый информационный" Илья Кревчик.

В фокусе внимания авторов оказались все сферы жизни общества: международные переговоры, визиты и договоренности, важные социальные проекты и их реализация, расширение культурных связей, строительство знаковых объектов, спортивные достижения и даже погодные аномалии. Приветствовали зрителя лично авторы каждой серии.

Глеб Горбатенко, ответственный выпускающий отдела выпуска главной дирекции телеканала "Первый информационный":

"Мы сделали такой срез по стране: постарались достать все самое интересное, показать архивные кадры, сочные и насыщенные лайфы. Одной из самых главных задач была работа со спикерами. Это не просто люди, которые жили в то время, но и те, кто, по сути, воссоздавал нашу государственность".

Некоторые периоды нашей истории требуют особой, ювелирной точности: например, местами переломный 2020 год. Чтобы рассказать о нем, подводя зрителя к созидательной рефлексии, практически в самом начале было принято решение сделать сразу несколько серий. Немного о внушающих цифрах рассказала автор серий с 2020 по 2023 год Екатерина Тихомирова.

"Это было около 200 спикеров, которые говорили на совершенно разные темы. Это были часы записи. Если брать весомость материала, это 2 терабайта - очень и очень много", - подчеркнула ведущая телеканала "Первый информационный" Екатерина Тихомирова.

19 декабря 2025 года авторскому коллективу проекта была присвоена премия Президента Беларуси "За духовное возрождение". О творчестве лауреатов этой премии обычно говорят кратко: оно нужное и вечное. Документальный цикл "Время выбрало нас", пожалуй, самое доскональное исследование суверенной белорусской истории.

БТ есть чем гордиться и есть что беречь, и самое главное, что есть о чем писать и что показывать! Потому что время конкретных дел выбрало нас!