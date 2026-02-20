Вспомнить о своих истоках: белорусы пишут Республиканский диктант на родном языке

Белорусы пишут Республиканский диктант, приуроченный к международному Дню родного языка. Это не просто проверка грамотности, скорее, возможность вспомнить о своих истоках и важности сохранения памяти о них. Неделю родного языка белорусы отмечают масштабно: мастер-классы, интерактивные занятия, встречи с интересными людьми.

В Центральной библиотеке имени Якуба Коласа Национальной академии наук вспомнилось золотое правило: "як чуеш, так i пішаш". Здесь диктант пишут более 30 человек. Участники Республиканского диктанта - это школьники, студенты и преподаватели. Все эти люди пришли сюда не столько, чтобы проверить свою грамотность, но и для того, чтобы отдать дань уважения родному белорусскому языку.

Вероника Мандик, научный сотрудник Института языковедения имени Якуба Коласа: "Текст сегодня не совсем обычный, я бы сказала. Мы привыкли к тому, что для диктантов используются прозаичные тексты. Но сегодня мы как бы совместили два события: кроме Международного дня родного языка, который будет уже 21 февраля, мы отмечаем Год женщины в Беларуси. И поэтому мы решили тему нашего текста аккуратно связать с белорусскими женщинами".