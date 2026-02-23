"Вычеркнуть ее невозможно" - почему трасянка считается деталью развития языка

"Трасянка - естественное явление в билингвизме. У нас она действительно есть. В императорских дворах тоже была трасянка из-за влияния французского языка. Стоит вспомнить произведение "Недоросль". Трасянка - вынужденная вещь, в которой заложена значительная деталь развития любого языка, особенно белорусского", - рассказал профессор.

В белорусском языке, обратил внимание доктор филологических наук, есть и еще одна характерная особенность - деканье и цеканье. "Предложение "Тети и дяди сидели в тени деревьев" белорусу, честно говоря, выговорить сложно, потому что артикуляционные пути у нас слаженные. Некоторые говорят, что не владеют белорусским языком, а сами цекают и декают", - отметил собеседник. И это обстоятельство, по его словам, будет выделять человека, даже если он станет говорить по-русски или по-английски. Эти явления отчасти затрагивают и трасянку. Она - неизбежный вопрос, и вычеркнуть ее невозможно.