Выставка "Код мифов" в Национальной библиотеке объединила Древнюю Грецию и белорусскую культуру

Мифология Древней Греции и самобытность белорусской культуры сплелись в Национальной библиотеке. Проект "Код мифов" собрал экспонаты из личных коллекций, библиотечного фонда, а также к выставке подключились и учащиеся Минской гимназии-колледжа искусств. Среди экспонатов представлена подлинная гравюра XVI века, ее привез белорусский коллекционер.

Под стеклом не только свыше 200 экспонатов (это как артефакты белорусского происхождения, например, воссозданные копии слуцких поясов или исконно белорусские традиционные рушники, так и материалы из собраний заядлых коллекционеров). Кроме того, сегодня мифологией интересуются и совсем юные - широким мазком свое творчество представили учащиеся гимназии-колледжа искусств.

"На моей работе представлен остров Горгона, на ней нарисованы Медузы-горгоны. Одна из трех сестер-горгон является самой опасной - она могла взглядом превращать людей в камень. Эта работа у меня заняла примерно где-то две недели", - отметила учащаяся Минской государственной гимназии-колледжа искусств Дарья Мартыненко.

Виктор Суворов, член Белорусского республиканского общественного объединения коллекционеров:

"Я коллекционирую более 40 лет фарфоровые статуэтки, фарфор. И у Белорусского республиканского общественного объединения коллекционеров дальнейшие связи с Национальной библиотекой. Это у меня уже четвертый проект. Я здесь выставил две статуэтки Путти - это обнаженный мальчик с кучерявыми волосами эпохи Возрождения, который тоже представляет скульптуру немецких работ".

Алина Федоришина, завсектором проектно-выставочной деятельности Национальной библиотеки Беларуси:

"Мы добавили еще и белорусскую мифологию в эту выставку и создали такой симбиоз. Мы придумали метафору, такого "пути из варяг в греки", но мы имели в виду не совсем известный экономический путь, мы хотели показать, как происходит этот переход от греческой мифологии, где она отправная точка, до белорусской мифологии, где она уже окончательная. И связывающее звено этой выставки - книжные предметы, которые имеют белорусско-греческие черты".