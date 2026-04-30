Выставка работ художников театра "Театральные сезоны" проходит в галерее Щемелева
На выставке "Театральные сезоны" в галерее Щемелева представлено более 100 воплощенных фантазий, созданных белорусскими сценографами для спектаклей, кино и анимационных фильмов.
Среди экспонатов - оформление спектаклей "Гамлет", "Пигмалион", "Шляхтич Завальня", "Мастер и Маргарита", фильмов "Сказка о звездном мальчике", "Питер Пэн", балета "Маскарад" и многих других.
Представлены произведения не только современных художников театра, но и мэтров, создавших золотую эпоху белорусского театра и кино.
Татьяна Мацевич, председатель секции "Художники театра, кино и телевидения" Белорусского союза художников:
"В современной театральной реальности уже нет четких границ между режиссурой и сценографией, то есть фактически мы занимаемся визуальной режиссурой. 80 % информации, которую усваивают зрители, - визуальная информация. И мы работаем с подсознанием зрителя - через визуальные приемы внедряем особые режиссерские концепции".
Сценографы - профессия штучная, им подвластны тайны изменения пространства, игра света и тени.
Выставка "Театральные сезоны" продлится по 7 июня.