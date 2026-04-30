Выставка работ художников театра "Театральные сезоны" проходит в галерее Щемелева

На выставке "Театральные сезоны" в галерее Щемелева представлено более 100 воплощенных фантазий, созданных белорусскими сценографами для спектаклей, кино и анимационных фильмов.

Среди экспонатов - оформление спектаклей "Гамлет", "Пигмалион", "Шляхтич Завальня", "Мастер и Маргарита", фильмов "Сказка о звездном мальчике", "Питер Пэн", балета "Маскарад" и многих других.

Представлены произведения не только современных художников театра, но и мэтров, создавших золотую эпоху белорусского театра и кино.

Татьяна Мацевич, председатель секции "Художники театра, кино и телевидения" Белорусского союза художников:

"В современной театральной реальности уже нет четких границ между режиссурой и сценографией, то есть фактически мы занимаемся визуальной режиссурой. 80 % информации, которую усваивают зрители, - визуальная информация. И мы работаем с подсознанием зрителя - через визуальные приемы внедряем особые режиссерские концепции".

Татьяна Мацевич, председатель секции "Художники театра, кино и телевидения" Белорусского союза художников

Сценографы - профессия штучная, им подвластны тайны изменения пространства, игра света и тени.