"Я готова на многое" - победитель нацотбора на "Славянский базар" получила "да" от всех судей

В активной фазе подготовки к фестивалю искусств теперь не только организаторы, но и представители Беларуси на конкурсах в рамках "Славянского базара". Напомним, их имена были объявлены в субботу в культурной столице - Поставах. Отметим, триумфатор детского национального отбора Елизавета Цуприк прошла боевое крещение громкой премьерой - ей покорился и "Фактор. BY. Дети". 14-летняя брестчанка услышала 4 "да" от звездных наставников.

"Для меня было большим триумфом то, что я смогла поднять весь зал. Также поднялись все 4 наставника, сказали мне "да". И я после этого выступления поняла, что готова на многое, что я могу многое, что я могу выдержать многое. Это дало мне больше уверенности в своей работе и уверенности в том, что я смогу достойно представить страну в июле".