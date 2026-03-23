"Я готова на многое" - победитель нацотбора на "Славянский базар" получила "да" от всех судей
В активной фазе подготовки к фестивалю искусств теперь не только организаторы, но и представители Беларуси на конкурсах в рамках "Славянского базара". Напомним, их имена были объявлены в субботу в культурной столице - Поставах. Отметим, триумфатор детского национального отбора Елизавета Цуприк прошла боевое крещение громкой премьерой - ей покорился и "Фактор. BY. Дети". 14-летняя брестчанка услышала 4 "да" от звездных наставников.
Елизавета Цуприк, представитель Беларуси на XXIV Международном детском музыкальном конкурсе "Витебск":
"Для меня было большим триумфом то, что я смогла поднять весь зал. Также поднялись все 4 наставника, сказали мне "да". И я после этого выступления поняла, что готова на многое, что я могу многое, что я могу выдержать многое. Это дало мне больше уверенности в своей работе и уверенности в том, что я смогу достойно представить страну в июле".
Уникальный тембр Лизы услышала вся страна благодаря Белтелерадиокомпании. Еще в 2022 году исполнительница стала обладателем Гран-при радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі".