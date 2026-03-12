3.73 BYN
Юные артисты "Фактор. BY. Дети" устроят битву не только за звание "самой высокой ноты"
Здесь не ставят оценки в дневник - здесь зажигают звезды. Долгожданная премьера на "Беларусь 1" - "Фактор. BY. Дети" - уже в эту пятницу, 13 марта. Юные артисты устроят битву не только за звание "самой высокой ноты".
Их смелости и юмору позавидуют даже взрослые. Впереди этапы телекастингов - три эпизода, в которых звездные наставники наберут свои команды.
Забудьте про утренники и песенки про кузнечиков. В этом павильоне все по-взрослому: увесистые декорации, направленные софиты и непревзойденный вокал.
Настоящая сказка - павильон превратили в детский мир
Дети - цветы жизни. А что нужно цветам? Правильно, вода! Бассейн имеется. Правда, из шариков. Таких локаций с активностями - весь павильон.
Педагогам вход воспрещен - только дети и родители за кулисами телекастингов
Ничто не отвлекает ребят от собственного детства. Такая стратегия и у команды Белтелерадиокомпании, поэтому педагогов по вокалу на площадке мы не заметили. Никакой муштры - только позитивные эмоции.
Сергей Минаев, шоумен, ведущий шоу "Фактор. BY. Дети":
"Главное, чтобы они чувствовали эти эмоции. Моя задача - эти эмоции поддержать, не испортить. Сделать их выход и уход со сцены комфортнее. Всегда волнуюсь, но сейчас за них - в большей степени, потому что их очень много. И мне честно, жаль, что не все останутся в проекте".
Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании, генеральный продюсер шоу "Фактор. BY. Дети":
"Говоря об игре вдолгую: Настя Кравченко сидит в жюри, она начинала здесь 5 лет назад. Представьте, возможно, здесь сегодня находится ребенок, который через 10 лет будет сидеть в жюри. Это будет лучшим итогом того, что мы делаем. Телевизионные передачи - посмотрели и забыли. Сейчас здесь находятся детишки, которые будут звездами, и это самое главное, ради чего мы работаем".
Ведущими шоу стали таланты, открытые Белтелерадиокомпанией
О тех, кого вырастили. Они работают в кадре. Никита Белько - суперфиналист шоу "Х-Фактор в Беларуси", лидер музыкальных чартов и просто обаятельный парень в ответе за дневники, а Хелена Мерааи - за бэкстейдж проекта.
Никита Белько, певец, ведущий дневников шоу "Фактор. BY. Дети":
"У них очень непосредственные настоящие эмоции и очень много детей, которые мыслят нестандартно, и в этом самый кайф. Мне, правда, интересно их узнать, узнать, чем дышит наша молодежь".
Звездные наставники проекта
Три пятницы подряд телезрители будут знакомиться с теми, у кого в 10 лет резюме круче, чем у выпускника вуза. Поэтому не завидуем наставникам. Кстати, о них. Они действительно звездные. Белорусский рэпер Nkeeei, суперфиналистка шоу "Х-Factor в Беларуси", представительница нашей страны на международном конкурсе песни "Интервидение", певец, актер и режиссер Алексей Воробьев и заслуженная артистка Российской Федерации Зара.
Зара, заслуженная артистка России, наставница шоу "Фактор. BY. Дети":
"Я хочу, чтобы они не боялись ошибаться, потому что любая ошибка - это рост. Я хочу, чтобы они не боялись волноваться, потому что если они волнуются, значит, им не все равно".
Алексей Воробьев, певец, актер, режиссер, наставник шоу "Фактор. BY. Дети":
"Я с детства на конкурсах и прекрасно понимаю, что сейчас ребята уверены, что именно сегодня решается вся их жизнь. Я хочу, чтобы мы смогли поделиться опытом и что-то подсказать, как-то направить, если ребенок выберет в итоге судьбу артиста, чтобы ему успеть подсказать то, что он сможет действительно использовать в жизни".
Откровения за кулисами - участники телекастингов делятся планами
Советов должно хватить на 60 участников телекастингов. Они уже составляют райдер без брокколи и думают, к кому в команду пойти. Своими соображениями поделились с нашей съемочной группой.
Обладатели самой громкой в мире поддержки иногда волнуются даже меньше, чем самые близкие.
Маленькие боссы держат ситуацию на контроле. Тем более, что на кону место в команде у звезды и прямые эфиры. Вот где тайминг точно пригодится. А пока запомните эти лица, время пошло. Тик-так - и завтра они соберут стадионы.