За неделю контент "Фактор. BY. Дети" набрал почти 20 млн просмотров

Шоу "Фактор. BY. Дети" не уступает первую строчку рейтинга проектам других телеканалов. Зритель выбирает "Беларусь 1" и уже 5 недель переживает за судьбу маленьких артистов. Есть рекорды и у первого прямого эфира.

За 5-часовым марафоном следили более 730 тыс. белорусов. Речь только о тех, кто живет в городах. Люди пересматривают, оценивают и лайкают наших звезд и в социальных сетях. Только за неделю контент "Фактор. BY. Дети" набрал почти 20 млн просмотров.

К слову, телеканал "Беларусь 1" снова признан лидером вечернего эфира в пятницу. Доля на пике составила 33,3 %. Активно смотрели как до, так и в привычное время после "Панорамы".

Напомним, в прямых эфирах разворачивается вокальный батл. Теперь страна решает, кто остается в проекте и поддерживает звонками и СМС. Осталось 14 юных голосов. Дети исполняют выбранные песни в живом формате. Эту пятницу, 17 апреля, посвятят саундтрекам из мультфильмов и кино. Старт второго прямого эфира в 19:00.

