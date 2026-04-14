Шоу "Фактор. BY. Дети" не уступает первую строчку рейтинга проектам других телеканалов. Зритель выбирает "Беларусь 1" и уже 5 недель переживает за судьбу маленьких артистов. Есть рекорды и у первого прямого эфира.

За 5-часовым марафоном следили более 730 тыс. белорусов. Речь только о тех, кто живет в городах. Люди пересматривают, оценивают и лайкают наших звезд и в социальных сетях. Только за неделю контент "Фактор. BY. Дети" набрал почти 20 млн просмотров.

К слову, телеканал "Беларусь 1" снова признан лидером вечернего эфира в пятницу. Доля на пике составила 33,3 %. Активно смотрели как до, так и в привычное время после "Панорамы".