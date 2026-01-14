Закулисье и редкие фото: издательство "Беларусь" выпустило книгу к юбилею Белорусского радио

Эфирная летопись столетия. К вековому юбилею Белорусского радио издательство "Беларусь" при поддержке Министерства информации выпустило книгу. Работа получилась внушительной: 200 страниц в глянце рассказывают историю от начала отечественного радиовещания и фразы "Увага! Гаворыць Мінск" до наших дней.





Гармоничное сочетание исторического очерка и масштабного научного исследования. В издание вошли уникальные фотодокументы - редкие кадры работы дикторов разных эпох, строительства первых радиомачт и закулисья современных студий.