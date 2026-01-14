3.71 BYN
Закулисье и редкие фото: издательство "Беларусь" выпустило книгу к юбилею Белорусского радио
Эфирная летопись столетия. К вековому юбилею Белорусского радио издательство "Беларусь" при поддержке Министерства информации выпустило книгу. Работа получилась внушительной: 200 страниц в глянце рассказывают историю от начала отечественного радиовещания и фразы "Увага! Гаворыць Мінск" до наших дней.
Гармоничное сочетание исторического очерка и масштабного научного исследования. В издание вошли уникальные фотодокументы - редкие кадры работы дикторов разных эпох, строительства первых радиомачт и закулисья современных студий.
Среди авторов книги современные радиожурналисты, действующие сотрудники государственных радиостанций. Тираж издания небольшой - всего 500 экземпляров. Поэтому обладателей эксклюзивного фолианта можно назвать счастливчиками.