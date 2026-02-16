Зара и Настя Кравченко станут наставниками на шоу "Фактор.BY. Дети"

Кресло в дебютном сезоне проекта займет заслуженная артистка России - очаровательная певица Зара. Компанию ей в кресле наставницы составит представительница Беларуси на международном конкурсе "Интервидение", суперфиналистка "X-Factor Беларусь" Настя Кравченко. Девушка, которая удивляет не только вокальным диапазоном, но и силой харизмы. Сегодня белорусская красавица - желанный гость на сцене любого уровня, в ее репертуаре только хиты и звездные дуэты с российскими исполнителями.

Осенью творческая команда Белтелерадиокомпании проехала по областным центрам нашей страны в поисках самых талантливых. И уже на этой неделе счастливчики окажутся на большой сцене проекта на съемках телекастингов.



Прямые эфиры с участием юных дарований зрители увидят в апреле. А имя еще одного звездного наставника пока держится в секрете. Следите за официальным аккаунтом шоу "Фактор.BY", а также за выпусками новостей телеканала "Первый информационный". И все узнаете первыми.