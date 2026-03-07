3.74 BYN
"Здравствуй, чужая милая" - Александр Солодуха 8 марта выступит с хитами во Дворце спорта
Автор:Редакция news.by
8 марта Дворец спорта в Минске будет петь хиты заслуженного артиста Беларуси Александра Солодухи.
В Международный женский день в подарок всем женщинам артист выступит с сольным концертом. В программе две премьеры, одной из которых откроется праздничный вечер.
В концерте примет участие суперфиналистка белорусского шоу "X-Factor", которая также представляла страну на "Интервидении-2025", Настя Кравченко.
Начало мероприятия в 19:00. Специально для поклонников артиста Белтелерадиокомпания организует трансляцию праздничного концерта на телеканале "Беларусь 1", которую можно будет посмотреть в записи.