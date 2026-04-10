Живой звук, чистые эмоции и настоящая сцена - стартовал марафон прямых эфиров "Фактор. BY. Дети"
Автор:Лидия Заблоцкая
10 апреля шоу, которое смотрит вся страна, начало серию прямых эфиров.
Впереди только живой звук, чистые эмоции и настоящая сцена. Юные артисты готовы удивлять.
Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:
"Мы все-таки телевидение, нам повезло, мы имеем публичную профессию, имеем возможность всей стране показать этих детей. Как ты поедешь в отдаленную деревню и услышишь этого малыша или малышку? А тут мы предоставили такую возможность. Я уверен, что они будут звездами у себя в малых городах, в деревнях и в областных центрах, даже если не станут звездами мировой величины. Поэтому это тоже работает" (подробности в видео).