"Зимний цирк Деда Мороза" - интерактивный спектакль для детей показывают во Дворце искусства

Театральное искусство в арт-пространстве. В столичной афише появился новогодний интерактивный спектакль "Зимний цирк Деда Мороза".

Для юных зрителей подготовили цирковые номера с участием дрессированных животных, артистов-жонглеров, фокусников и иллюзионистов.

Также в афише "Парк Новогодних развлечений" и какао от Деда Мороза. Впервые инициатива проходит во Дворце искусства.