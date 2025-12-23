3.68 BYN
"Зимний цирк Деда Мороза" - интерактивный спектакль для детей показывают во Дворце искусства
Автор:Редакция news.by
Театральное искусство в арт-пространстве. В столичной афише появился новогодний интерактивный спектакль "Зимний цирк Деда Мороза".
Для юных зрителей подготовили цирковые номера с участием дрессированных животных, артистов-жонглеров, фокусников и иллюзионистов.
Также в афише "Парк Новогодних развлечений" и какао от Деда Мороза. Впервые инициатива проходит во Дворце искусства.
"Зимний цирк Деда Мороза" продолжит радовать представлениями до 11 января. Также в новогодней афише Дворца искусства выставка "Шедевры белорусской зимы" из фондов Белорусского союза художников. Экспозиция начнет работу уже сегодня, 23 декабря, и продолжит дарить новогоднее настроение до 1 февраля.