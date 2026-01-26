Зимняя сказка на Соже: в Гомеле мастера превратили снежные глыбы в произведения искусства

Морозы добавили работы экстренным службам, а творцам подарили вдохновение. Гомель на глазах у горожан превратился в столицу зимних скульптур. Креативили со снегом 10 мастеров из разных городов страны - и начинающие, и представители Союза художников Беларуси и Академии искусств. Они превратили снежные глыбы в настоящие произведения искусства.

В снежной галерее представлены фигуры внушительных размеров - в среднем 2,5 м на 2 м. Среди них есть Щелкунчик, Умка и гордая рысь - символ города над Сожем.

"У меня многофигурная композиция, название у нее "Дотянуться до чуда", здесь образ ребенка среди подарков на Новый год тянется и дотягивается до звезды. Выбрать количество снега, чтобы докопаться до силуэта своей будущей работы - это самое тяжелое в физическом плане, а дальше уже начинается самое приятное", - пояснила художник-скульптор Александра Саченко.

художник-скульптор Александра Саченко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e8ed740-f109-4587-8434-1b430493354a/conversions/88a2f52d-aedf-43db-8528-2f33a242e641-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e8ed740-f109-4587-8434-1b430493354a/conversions/88a2f52d-aedf-43db-8528-2f33a242e641-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e8ed740-f109-4587-8434-1b430493354a/conversions/88a2f52d-aedf-43db-8528-2f33a242e641-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e8ed740-f109-4587-8434-1b430493354a/conversions/88a2f52d-aedf-43db-8528-2f33a242e641-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Для нас, художников, такой живой пластичный материал очень интересен. Поскольку он весь состоит из воды, то деформация от потепления тоже может раскрыть композицию в новых красках, что тоже дает свой шарм произведению и новую смысловую нагрузку", - отметила студентка Белорусской академии искусств Анастасия Сипач.

студентка Белорусской академии искусств Анастасия Сипач news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/527a0eb7-e66e-4d23-9db2-0278dd693330/conversions/a14ee0b6-59c3-4a00-b6c2-8c6d764ade34-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/527a0eb7-e66e-4d23-9db2-0278dd693330/conversions/a14ee0b6-59c3-4a00-b6c2-8c6d764ade34-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/527a0eb7-e66e-4d23-9db2-0278dd693330/conversions/a14ee0b6-59c3-4a00-b6c2-8c6d764ade34-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/527a0eb7-e66e-4d23-9db2-0278dd693330/conversions/a14ee0b6-59c3-4a00-b6c2-8c6d764ade34-xl-___webp_1920.webp 1920w

Снег - материал податливый, хоть и хрупкий. Из инструментов мастера использовали любые острые предметы: лопаты, скребки, стамески или ножи. Для выравнивания поверхности нужны терки. Мастера с удовольствием поделились своими задумками.

"Основная тема моего творчества - это лошади. И поэтому вопрос, что делать в год Лошади на снежном пленэре в Гомеле, не стоял. Снег оказался немножко перемешанный со льдом, твердоват, и поэтому стоять скульптура будет довольно долго", - рассказала художник-скульптор Ольга Нечай.

художник-скульптор Ольга Нечай news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ecb27328-8a4a-49b8-af6b-a1219a7c94af/conversions/68d43ea4-a2e9-4276-a9b3-9553ff233f41-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ecb27328-8a4a-49b8-af6b-a1219a7c94af/conversions/68d43ea4-a2e9-4276-a9b3-9553ff233f41-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ecb27328-8a4a-49b8-af6b-a1219a7c94af/conversions/68d43ea4-a2e9-4276-a9b3-9553ff233f41-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ecb27328-8a4a-49b8-af6b-a1219a7c94af/conversions/68d43ea4-a2e9-4276-a9b3-9553ff233f41-xl-___webp_1920.webp 1920w

Татьяна Нестерова, начальник отдела управления архитектуры и градостроительства Гомельского горисполкома:

"Большие профессионалы-скульпторы участвовали у нас. В прошлом году был первый фестиваль песчаных скульптур, где они показали себя, удивили нас. А когда есть столько снега, нельзя не воспользоваться таким подарком".

Татьяна Нестерова, начальник отдела управления архитектуры и градостроительства Гомельского горисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56e6030c-2a93-4f47-8968-b9f33da5e9ef/conversions/77677f08-463b-41de-9540-49c349757761-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56e6030c-2a93-4f47-8968-b9f33da5e9ef/conversions/77677f08-463b-41de-9540-49c349757761-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56e6030c-2a93-4f47-8968-b9f33da5e9ef/conversions/77677f08-463b-41de-9540-49c349757761-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56e6030c-2a93-4f47-8968-b9f33da5e9ef/conversions/77677f08-463b-41de-9540-49c349757761-xl-___webp_1920.webp 1920w