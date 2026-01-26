Зимняя сказка на Соже: в Гомеле мастера превратили снежные глыбы в произведения искусства
Автор:Наталья Игнатенко
Морозы добавили работы экстренным службам, а творцам подарили вдохновение. Гомель на глазах у горожан превратился в столицу зимних скульптур. Креативили со снегом 10 мастеров из разных городов страны - и начинающие, и представители Союза художников Беларуси и Академии искусств. Они превратили снежные глыбы в настоящие произведения искусства.
В снежной галерее представлены фигуры внушительных размеров - в среднем 2,5 м на 2 м. Среди них есть Щелкунчик, Умка и гордая рысь - символ города над Сожем.
"У меня многофигурная композиция, название у нее "Дотянуться до чуда", здесь образ ребенка среди подарков на Новый год тянется и дотягивается до звезды. Выбрать количество снега, чтобы докопаться до силуэта своей будущей работы - это самое тяжелое в физическом плане, а дальше уже начинается самое приятное", - пояснила художник-скульптор Александра Саченко.
"Для нас, художников, такой живой пластичный материал очень интересен. Поскольку он весь состоит из воды, то деформация от потепления тоже может раскрыть композицию в новых красках, что тоже дает свой шарм произведению и новую смысловую нагрузку", - отметила студентка Белорусской академии искусств Анастасия Сипач.
Снег - материал податливый, хоть и хрупкий. Из инструментов мастера использовали любые острые предметы: лопаты, скребки, стамески или ножи. Для выравнивания поверхности нужны терки. Мастера с удовольствием поделились своими задумками.
"Основная тема моего творчества - это лошади. И поэтому вопрос, что делать в год Лошади на снежном пленэре в Гомеле, не стоял. Снег оказался немножко перемешанный со льдом, твердоват, и поэтому стоять скульптура будет довольно долго", - рассказала художник-скульптор Ольга Нечай.
Татьяна Нестерова, начальник отдела управления архитектуры и градостроительства Гомельского горисполкома:
"Большие профессионалы-скульпторы участвовали у нас. В прошлом году был первый фестиваль песчаных скульптур, где они показали себя, удивили нас. А когда есть столько снега, нельзя не воспользоваться таким подарком".
На глазах у горожан плотные снежные монолиты постепенно превратились в сказочные образы. Гомельчане говорят, что это отличная локация, чтобы сделась фото и пополнить свои соцсети, а еще, если есть желание, и самим приложить руку к зимнему искусству.