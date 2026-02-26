Звезда мировой рок оперы итальянский тенор Алессандро Сафина покоряет минскую публику

Звезда мировой рок оперы Алесандро Сафина вновь покоряет минскую публику. В программу известного итальянского тенора вошли главные хиты исполнителя, сочетающие оперный вокал с поп-музыкой, включая знаменитую Luna, арии из опер и композиции из кинофильмов. Живое звучание программе добавил симфонический оркестр Белтелерадиокомпании. На этот раз за дирижерским пультом Никола Симони.