Ледяные дожди вызвали транспортный коллапс в Германии

Мощный гололед и ледяной дождь парализовали авиационное и железнодорожное сообщение в столице Германии и северных регионах страны. В частности, непогода привела к остановке работы главного столичного аэропорта Берлин-Бранденбург - отменено более 150 рейсов.



Серьезные перебои наблюдаются и в работе железной дороги. Гололед на путях и контактных сетях привел к массовым задержкам и отмене поездов, что фактически разорвало сообщение между восточной и западной частями Германии. При этом температура в стране продолжает колебаться около нуля градусов, что может усугубить и без того сложную ситуацию.