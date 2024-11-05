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Ливан готов к перемирию
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Продолжается официальный визит Александра Лукашенко в Пакистан - подписан ряд соглашений
Лукашенко поздравил нового Президента Уругвая с избранием на пост
Лукашенко и премьер-министр Пакистана по итогам переговоров приняли совместное заявление
Лукашенко о конфликте Пакистана и Индии: Должно быть мирное разрешение этого вопроса
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Проект белорусских следователей - в тройке лучших на международном конкурсе ЕАГ
Премьер-министр Беларуси вручил госнаграды за вклад в реализацию проекта по строительству БелАЭС
В Минске простились с главным редактором "Народной газеты" Дмитрием Крятом
Нарышкин: Запад намерен дестабилизировать обстановку в Беларуси в преддверии президентских выборов
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За пять месяцев из украинских вузов отчислили около 23,5 тыс. студентов
У страха и глаза велики, и траты на оборонку: сколько в Польше и Прибалтике спускают на "защиту"
За 30 лет Латвию покинули более 380 тыс. человек - что не нравится людям в европейской стране?
ЕС вложит 1 млрд евро в развитие военного производства в Украине
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