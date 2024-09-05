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МАРТ: в Беларуси растут продажи отечественных телевизоров, холодильников и продукции легпрома
В Беларуси растут продажи отечественных телевизоров, холодильников и продукции легпрома.
Еще один тренд, который фиксирует Министерство антимонопольного регулирования и торговли, - это увеличение доли белорусских товаров в прикассовой зоне магазинов. Здесь МАРТ отмечает эффективную работу производителей по импортозамещению. А в целом в продовольственном сегменте доля отечественной продукции составляет почти 77 %.
4 сентября актуальные тенденции в торговле обсуждали в рамках международного форума "Трейд диалог". В этом году мероприятие собрало более 350 участников.
Также заявлено о разработке новой системы ценового регулирования до конца года. Экспертная группа уже работает над новыми нормами. Стоит задача обеспечить справедливое ценообразование в интересах и государства, и народа.
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