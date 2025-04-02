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Мендкович: Союзное государство - это пример углубленной кооперации
"Союзное государство - это пример углубленной кооперации в военно-технической, гуманитарной и экономической сферах. Высокий уровень взаимопонимания позволяет нашим странам успешно противостоять любым внешним угрозам и вызовам". Это мнение российского политолога и главы Евразийского аналитического клуба Никиты Мендковича.
Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба (Россия)
На текущий момент сотрудничество между нашими двумя государствами находится на высшей точке. По сути, мы реализовываем описанную Лукашенко модель "два государства, один народ". Очень глубокое сотрудничество в хозяйственной сфере, в образовательной, в культурной, даже в оборонной, в создании единой системы защиты от ракетной и ядерной агрессии. Это высший уровень проникновения на государственном уровне, который говорит о том, что наши народы могут друг другу доверять и могут тесно сотрудничать.