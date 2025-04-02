Мендкович: Союзное государство - это пример углубленной кооперации

На текущий момент сотрудничество между нашими двумя государствами находится на высшей точке. По сути, мы реализовываем описанную Лукашенко модель "два государства, один народ". Очень глубокое сотрудничество в хозяйственной сфере, в образовательной, в культурной, даже в оборонной, в создании единой системы защиты от ракетной и ядерной агрессии. Это высший уровень проникновения на государственном уровне, который говорит о том, что наши народы могут друг другу доверять и могут тесно сотрудничать.