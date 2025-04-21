Минский хоккейных клуб "Динамо" проводит церемонию закрытия

Красивая точка в грандиозном хоккейном сезоне. Минское "Динамо" в одном звене с болельщиками организовало настоящий праздник - церемонию закрытия сезона. Мастер-шоу от могучих "зубров", выставочный матч с участием не только игроков, но и тренерского штаба, и руководства клуба. Команда, которая влюбила в себя миллионы белорусов, сегодня говорит болельщикам: "До новых встреч на "Минск-Арене".

Будем откровенны! Абсолютно все поклонники столичного "Динамо" надеялись, что "Минск-Арена" заполнится в этот вторник. По календарю именно сегодня должен был бы состояться шестой матч серии 1/4-й финала Кубка Гагарина против челябинского "Трактора". Однако, к сожалению, в минувшее воскресенье на выезде борьба "зубров" в чемпионате КХЛ текущего года завершилась.

Но это не повод нарушать планы столицы, да и страны в целом! Так подумали в стане "бело-синих" и решили провести Церемонию закрытия сезона. Вся Лига не единожды отмечала, что Беларусь задает тон по турниру в работе с болельщиками. Снимаем шляпу перед отделом маркетинга "динамовцев". Ребята успели в кратчайшие сроки организовать замечательное шоу как для игроков, так и фанатов.

Если кто-то не узнал, то за диджейским пультом, который опустился из-под сводов "Минск-Арены", - вратарь Василий Демченко и нападающий Роман Горбунов. Этот эпизод должен был напомнить предматчевое шоу до старта выступления в плей-офф с московским ЦСКА. Нынешний чемпионат имеет массу памятных моментов.

Александр Волков, нападающий ХК "Динамо-Минск"

"Динамовцы", а вместе с ними вся страна, шли к такому выступлению в КХЛ без малого 17 лет. "Зубры" расположились на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции и впервые начали нокаут-раунд дома. Еще за регулярный чемпионат "бело-синие" установили командные рекорды по количеству побед, заброшенных шайб и проценту набранных очков. Впервые "столичные" преодолели стадию 1/8-й финала. Параллельно установили массу личных достижений. И за все это болельщики пришли сказать слова благодарности.

Церемония закрытия сезона очень напоминала "Матч звезд", который традиционно проводится в КХЛ. На лед вышли игроки, тренеры и руководство "Динамо". Они сформировали две команды. Вначале прошло мастер-шоу, где демонстрировались хоккейные умения и скиллы. Например, на точность и силу броска. Или, допустим, скорость преодоления дистанции. И поединок на льду тоже сегодня был. "Динамо-1" сразилось с "Динамо-2". А завершился праздник награждением лучших игроков по амплуа.