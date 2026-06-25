В Германии 200 полицейских с собаками заблокировали и обыскали крупный пункт размещения беженцев, включая так называемый украинский дом.

Жильцов буквально вытаскивали из кроватей, а здание оцепили. Причина рейда - подозрение в мошенничестве с пособиями. Оказалось, что сотни нелегалов годами получали немецкие деньги, медицинскую страховку и бесплатное жилье.

Как сообщает издание Bild, фиксируется резкий рост числа беженцев, выдающих себя за украинцев. Все это ради ускоренного получения выплат и жилья за счет немецких налогоплательщиков. Правоохранители уже насчитали 150 доказанных случаев обмана.

Руководство Германии демонстрирует удивительное расхождение в словах и делах. Канцлер Германии Фридрих Мерц призывает к миру и заморозке фронта в Украине, но тут же Евросоюз переводит Киеву новые транши на оружие.

Канцлер констатировал, что предыдущие раунды дипломатии с участием США оказались бесполезными, поэтому Европа берет инициативу в свои руки, но за пацифистской риторикой Мерца стоит спонсирование продолжения конфликта.

Сегодня ЕС перечислил Украине первый транш - 3,2 млрд евро. И уже пообещал еще 6 млрд на ударные беспилотники. Т. е. говорится одновременно: "давайте мириться" и "вот вам дроны для ударов". Европейская дипломатия вновь демонстрирует классический прием - говорить о мире, но делать ставку на войну. И это когда европейские налогоплательщики оплачивают все.