Количество погибших в результате землетрясения в Венесуэле приблизилось к 200

Два мощнейших подземных толчка произошли в Венесуэле с интервалом всего в 39 секунд. Число погибших к настоящему моменту приблизилось к 200, еще тысячи пострадали или пропали без вести.

Официальные данные не обновлялись несколько часов. С прискорбной уверенностью можно сказать, что статистика увеличится. После землетрясения было зафиксировано около 30 афтершоков. Сейсмические волны докатились даже до бразильской Амазонии (за 1,7 тыс. км).

Международный аэропорт имени Симона Боливара поврежден и закрыт. Прервано энергоснабжение в нескольких штатах, интернет-соединение рухнуло, дороги заблокированы обломками. В стране введен режим чрезвычайного положения.

ООН призвала оказать срочную помощь Венесуэле после землетрясений Глава Управления ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер указал, что еще до землетрясений почти 8 млн человек в Венесуэле нуждались в гуманитарной помощи 25.06.2026 19:09

Сведений о гражданах Беларуси, пострадавших в результате землетрясений в Венесуэле, в белорусское посольство не поступало, сообщает МИД.

Спасатели работают круглосуточно, разбирая завалы в районах Сан-Бернардино и Барута, где обрушились целые жилые кварталы.