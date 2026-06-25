Лиане Килинч: Фашизм никуда не исчез, он просто скрывался под маской демократии

Не допустить распространение идей фашизма и нацизма в современном мире, укрепить международную безопасность и защитить историческую правду - об этом говорили на IV Международном антифашистском конгрессе в Минске, стартовавшем 25 июня.

На протяжении дня гости более чем из 30 стран посещали памятные места. Одно из них - храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших.

Подобные встречи стали ответом на ухудшение отношений с Западом. В первую очередь конгресс посвящен защите исторической правды. Участники борются против попыток переписать историю Второй мировой и Великой Отечественной войн, исказить факты или оправдать нацистских преступников.

Лиане Килинч, председатель благотворительного фонда "Мост мира - помощь жертвам войны" (Германия):

"Фашизм никуда не исчез, он просто скрывался под маской демократии. С распадом СССР и аннексии Восточной Германии фашизм и расширение НАТО на восток стали плацдармами для борьбы с Россией. Они вновь набрали обороты на моей родине. В Западной Германии освобождение от нацизма всегда ассоциировалось с капитуляцией. Мы выросли в антифашистской стране. Мои бабушки и дедушки говорили, что никогда больше фашизм не должен исходить из немецкой земли. У нас есть Бухенвальдская клятва"

Еще одна тема - предупреждение об угрозах. На форуме громко заявили о том, что идеи фашизма и расового превосходства снова поднимают голову в некоторых странах. Главное - вовремя заметить опасность и не дать нацизму вернуться.

"У нас героическим является простой человек, сам народ, солдат, честный офицер. Он сохранил родную землю и свои ценности. Последняя война унесла жизни трети населения. Белорус воевал, отстраивал города, но не один, а вместе с братскими народами и союзными республиками некогда великой страны, представители которой сегодня были как уже представители других государств", - отметил настоятель храма-памятника в честь Всех Святых протоиерей Федор Повный.

Объединение сил - об этом не раз подчеркнули на конгрессе. Встреча помогает единомышленникам из разных стран координировать действия, защищать общую безопасность и доносить правду до мировой общественности. Главы основных религиозных конфессий провели литию по жертвам войны и возложили цветы в крипте храма.

26 июня - основной день конгресса, в ходе которого участники возложат цветы и венки. Пройдет и пленарное заседание с подписанием итоговой резолюции.