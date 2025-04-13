Минюст Афганистана приказал закрыть офисы ИПА

Министерство юстиции Афганистана издало распоряжение о закрытии офисов Исламской партии Афганистана (ИПА) Гульбеддина Хекматиара по всей стране и аресте их сотрудников, сообщает РИА Новости.

В приказе афганского минюста, в частности, содержится распоряжение о немедленной блокировке работы представительств ИПА во всех провинциях и конфискации офисного оборудования и имущества.

Как сообщает Tolo news, Хабиб Ур-Рахман Хекматиар сообщил об этом накануне в своем аккаунте в соцсети Х, опубликовав в подтверждение своих слов копию письма властей афганской провинции Кундуз в адрес верховного лидера Афганистана Хайбатуллы Ахундзады, в котором, в частности, говорится, что "имеется информация о том, что "в офисах, принадлежащих ИПА, время от времени еще ведется деятельность и публикуются материалы".

Основатель ИПА Гульбеддин Хекматиар - известный афганский политический и военный деятель, один из руководителей антисоветского "Альянса семи", состоявшего из группировок, воевавших с советскими войсками в 1980-х годах. В 1993-1994 и 1996 годах был премьер-министром Афганистана. В 2003 году был объявлен США террористом, внесен в "черный список" ООН, но в 2017 году амнистирован. В период присутствия в Афганистане войск США и НАТО воевал против них вместе с талибами (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), но впоследствии прекратил сопротивление и занял нейтральную позицию. Позже он подписал мирное соглашение с коалиционным правительством Хамида Карзая, был полностью амнистирован, а из тюрем были выпущены все его сторонники. ИПА согласилась следовать конституционным нормам и расформировать свое боевое крыло, которое считалось вторым по величине неправительственным военизированным формированием после движения "Талибан"*.

После возвращения к власти талибов в августе 2021 года Хекматиар попал в опалу, был полностью отстранен от политической деятельности и даже выселен из своего кабульского особняка.

* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность