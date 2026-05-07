Музей истории Великой Отечественной войны подготовил программу ко Дню Победы

Белорусский музей истории Великой Отечественной войны ко Дню Великой Победы расширяет афишу. Для посетителей открыта экспозиция "В бою и на привале", где представлено более сотни рисунков и зарисовок в окопах, землянках и на привалах. Память о войне раскрывают и в личных судьбах. Акция "История Победы в моей семье" собирает видеорассказы о тех, кто прошел фронт, партизанские отряды или самоотверженно трудился в тылу. Принять участие в создании цифрового архива может каждый. Для этого необходимо записать видео до полутора минут о личной истории подвига в своей семье. Также работает интерактивная программа "К партизанам". Здесь представлены истории выдающихся девушек-партизанок: десантниц, медиков и радисток. Посетители услышат редкие факты о легендарной авиации - самолетах По-2 и Ли-2 - и почувствуют историю. Все желающие смогут зайти внутрь легендарной техники. Отметим, традиционно 9 Мая вход в музей бесплатный.