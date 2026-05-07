3.77 BYN
2.83 BYN
3.31 BYN
Музей истории Великой Отечественной войны подготовил программу ко Дню Победы
Белорусский музей истории Великой Отечественной войны ко Дню Великой Победы расширяет афишу. Для посетителей открыта экспозиция "В бою и на привале", где представлено более сотни рисунков и зарисовок в окопах, землянках и на привалах. Память о войне раскрывают и в личных судьбах. Акция "История Победы в моей семье" собирает видеорассказы о тех, кто прошел фронт, партизанские отряды или самоотверженно трудился в тылу. Принять участие в создании цифрового архива может каждый. Для этого необходимо записать видео до полутора минут о личной истории подвига в своей семье. Также работает интерактивная программа "К партизанам". Здесь представлены истории выдающихся девушек-партизанок: десантниц, медиков и радисток. Посетители услышат редкие факты о легендарной авиации - самолетах По-2 и Ли-2 - и почувствуют историю. Все желающие смогут зайти внутрь легендарной техники. Отметим, традиционно 9 Мая вход в музей бесплатный.