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Новые вертолеты Ми-35М прибыли в Беларусь
В Беларусь прибыли новые транспортно-боевые вертолеты Ми-35М в рамках военно-технического сотрудничества с Россией. Перед тем как приземлиться на 50-й смешанной авиабазе, вертолеты пролетели тысячи километров. Перегон проводили белорусские летчики.
Сергей Фролов, начальник Главного штаба - первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО ВС Беларуси:
Глава государства неоднократно подчеркивал, что перевооружение белорусской армии - одна из важнейших задач, мы должны адекватно реагировать на все вызовы и угрозы, которые сегодня в мире происходят. Но наша задача - это не гонка вооружения, а грамотное планирование и адекватное реагирование на все вызовы и угрозы.
Вертолет Ми-35М – это модернизированная версия боевого вертолета Ми-24. Он способен выполнять широкий спектр задач: поражение живой силы и техники противника, огневая поддержка, десантирование, эвакуация раненых, разведка и транспортировка грузов. Это вертолет всесезонного, всепогодного и круглосуточного применения.