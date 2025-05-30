Новые вертолеты Ми-35М прибыли в Беларусь

В Беларусь прибыли новые транспортно-боевые вертолеты Ми-35М в рамках военно-технического сотрудничества с Россией. Перед тем как приземлиться на 50-й смешанной авиабазе, вертолеты пролетели тысячи километров. Перегон проводили белорусские летчики.

Глава государства неоднократно подчеркивал, что перевооружение белорусской армии - одна из важнейших задач, мы должны адекватно реагировать на все вызовы и угрозы, которые сегодня в мире происходят. Но наша задача - это не гонка вооружения, а грамотное планирование и адекватное реагирование на все вызовы и угрозы.