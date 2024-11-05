Образовательный интенсив для молодых педагогов. Кому, как не учителям приходится учиться всю свою жизнь: повышать квалификацию, следить за трендами в образовании и быть на одной волне со школьниками. Встреча в Солигорске стала инновационной площадкой для молодых специалистов Минской области, где они могли больше узнать о функциональной грамотности и пополнить свой багаж знаний.

Учить и продолжать учиться. На один день молодые педагоги Минской области стали учениками солигорской школы. Образовательный интенсив объединил 200 учителей, которые в нынешнем году пришли на свое первое рабочее место. На этот раз без книг и тетрадей - узнавали, как сделать урок не просто эффективным, а эффектным.

Молодые учителя посетили уроки, на которых более опытные коллеги делились своими практиками: рассказывали, как заинтересовать школьников, найти к ним подход и сделать каждое занятие максимально продуктивным. Особый акцент был сделан на функциональной грамотности. Дети должны не только получать знания, но и уметь их использовать.