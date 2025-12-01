1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. В Беларуси снижается количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. За 10 месяцев 2025 года в стране их зарегистрировано 923. Это почти вдвое меньше показателя десятилетней давности.

Такая тенденция наблюдается во многом благодаря хорошей осведомленности о болезни и мерам личной профилактики. Немаловажную роль играет и широкая доступность в стране тестирования на ВИЧ.

Ирина Глинская, завотделением Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

"В любой государственной или негосударственной организации здравоохранения можно сдать анализ крови для того, чтобы получить результат тестирования на ВИЧ. В государственных организациях здравоохранения это проводится на бесплатной основе. Есть экспресс-тесты, когда по крови за 20 минут мы можем получить первичный результат. В аптеке можно приобрести по очень доступной цене тест для самотестирования, который, опять же, за 20 минут нам покажет первичный результат. В Беларуси с 2011 года реализуется информационная стратегия по ВИЧ с целью создания корректного информационного пространства, сопровождающего тему ВИЧ".

Ирина Глинская, завотделением Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56daf147-0d17-4955-a659-3a83b500e273/conversions/c34f3f72-dde0-4c98-9096-8b0f9c3912f5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56daf147-0d17-4955-a659-3a83b500e273/conversions/c34f3f72-dde0-4c98-9096-8b0f9c3912f5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56daf147-0d17-4955-a659-3a83b500e273/conversions/c34f3f72-dde0-4c98-9096-8b0f9c3912f5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56daf147-0d17-4955-a659-3a83b500e273/conversions/c34f3f72-dde0-4c98-9096-8b0f9c3912f5-xl-___webp_1920.webp 1920w