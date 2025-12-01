3.72 BYN
1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. В Беларуси снижается количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. За 10 месяцев 2025 года в стране их зарегистрировано 923. Это почти вдвое меньше показателя десятилетней давности.
Такая тенденция наблюдается во многом благодаря хорошей осведомленности о болезни и мерам личной профилактики. Немаловажную роль играет и широкая доступность в стране тестирования на ВИЧ.
Ирина Глинская, завотделением Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
"В любой государственной или негосударственной организации здравоохранения можно сдать анализ крови для того, чтобы получить результат тестирования на ВИЧ. В государственных организациях здравоохранения это проводится на бесплатной основе. Есть экспресс-тесты, когда по крови за 20 минут мы можем получить первичный результат. В аптеке можно приобрести по очень доступной цене тест для самотестирования, который, опять же, за 20 минут нам покажет первичный результат. В Беларуси с 2011 года реализуется информационная стратегия по ВИЧ с целью создания корректного информационного пространства, сопровождающего тему ВИЧ".
Всего с ВИЧ-инфекцией в Беларуси проживают около 26 тыс. человек, из них получают лечение 22 тыс. Доконтактную профилактику проходят менее 500 человек, однако специалисты планируют расширять охват, что позволит еще более эффективно сдерживать распространение инфекции.