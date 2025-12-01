3.72 BYN
1 декабря в Бресте стартуют новогодние ярмарки
Автор:Редакция news.by
В новогоднее настроение приглашают погрузиться в Бресте. 1 декабря в городе открываются новогодние ярмарки.
Традиционные деревянные домики в 2025 году появятся на улицах города в новом оформлении. Добавятся площадки с фуд-траками с отдельной локацией у каждого. Традиционно согревать всех, кто пришел за новогодним настроением, будет гигантский самовар.
По вечерам в пятницу и субботу жителей и гостей Бреста приглашают на концерт живой музыки. А для детей на ярмарках будут работать аттракционы.
1 декабря также запланировано открытие ледяного катка вокруг главной елки города над Бугом. А накануне новогодние ярмарки заработали в Могилеве.