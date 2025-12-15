3.70 BYN
10 лет в эфире - "Беларусь 4 Брест" отмечает юбилей и ставит новые цели на новое десятилетие
10 лет в эфире - региональный телеканал "Беларусь 4 Брест" празднует день рождения. За это время он стал крупнейшей информационной площадкой Брестской области в структуре национального телевещания.
15 декабря 2015 года была запущена первая трансляция в собственном эфире. Стартовали с программ "Утренний эспрессо" и "Новости региона".
Сегодня телеканал вещает 16,5 часа в сутки. В основе ежедневные выпуски региональных новостей, утреннее шоу, а также десятки программ - "Прямой разговор", "Pro здоровье", "Закон и порядок", "Агромир", "Поколение Z", "Міністэрства дзяцінства" и не только.
За десятилетие создана полноценная производственная база. Реализованы десятки оригинальных проектов, среди них программы, завоевавшие любовь и на республиканском уровне: циклы "Города Беларуси", "Брестская крепость", "Артефакты". Актуальность, правдивость и оперативность - ключевые принципы регионального телеканала.
Разоблачение и уничтожение информационных вбросов в авторском проекте "Охота за фейками" с Еленой Дамиевой в сетке и "Первого информационного".
Впереди у сотрудников регионального телеканала качественная реализация новых программ. 2026 год станет для них рекордным по количеству творческих задач.
"Мы запустим серьезные социально-политические проекты. Один из них будет с говорящим названием "Сказано-сделано" по следам поручений губернатора. У нас появятся телепроекты о жизни областного центра, ежедневные выпуски городских новостей, передача "Город в лицах". Выйдет в эфир детская программа "Классное время". Так что я уверена, новое десятилетие у нас будет во всех отношениях по-настоящему классным", - заявила директор телерадиокомпании "Брест" Елена Дамиева.
Это лишь часть планов на следующий год. А сегодня они празднуют юбилей вместе со всей областью. В прямом эфире "Утреннего эспрессо" прошли праздничные розыгрыши. По всему городу организован уникальный квест для самых преданных зрителей. Свой путь в 10 лет телевизионщики подытожили в корпоративном гимне, который станет символом команды на следующее десятилетие.